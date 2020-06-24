Su ayısı nedir

Tatlı su ile nemli alanlarda yaşayan ve mikroskobik canlılar arasında bulunan bir türdür.

Su ayısı, dünyanın en küçük hayvanı olarak bilinir.

Bu sebeple gözle görülemeyen su ayıları, mikroskobiktir.

Bilim insanları için oldukça önemli olan bu canlılar, radyasyondan etkilenmez ve nükleer saldırılardan sağ çıkabilir.

TIRTILA BENZEYEN BİR ŞEKLE SAHİP

Vücudu tırtıla benzeyen ve sekiz bacağı bulunan su ayılarının 'O' harfi şeklinde ağızları vardır.

Genelde suda ya da yosunların üzerinde yaşarlar ve temel besin kaynakları kendilerinden küçük olan 'rotifer' olarak adlandırılan mikroorganizmalardır.

DÜNYANIN EN DAYANIKLI CANLISI

Bu canlıların aynı zamanda 150 derece sıcaklığa ve -272 derece soğuğa dayanabildiği söylenir, hatta uzayda dahi hayatta kalabileceği düşünülür.

Su ayılarının, yaklaşık 520 milyon ile 100 milyon yıldır yaşadığı düşünülüyor.