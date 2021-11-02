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    Su diyeti nedir

    Sağlıklı kilo verme programlarında biri olan 'Su diyeti', ağırlıklı olarak mevsim meyveleri ile birlikte uygulanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 12:46
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    Su diyeti nedir

    İnsan vücudunun yüzde 75'inin sudan oluştuğu düşünüldüğünde, günlük su tüketiminin önemi anlaşılıyor.

    Metebolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olan su, son dönemlerde yaygın hale gelen diyet programlarının ilk sırasında yer alıyor.

    Çeşitli diyet şekillerinin yanı sıra, cildi güzelleştirdiği ve sağlık açısından önem arz eden su ile tek başına diyet uygulanabiliyor.

    SU DİYETİ NEDİR

    Gün içerisinde su ve sıvı içececek dışında herhangi bir katı madde barındırmayan diyet listesi, bireyleri ilk günlerde oldukça zorluyor.

    Araştırmalara göre soğuk su tüketildiğinde su sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra bir kalori yakımına geçiyor.

    Bu durum, kilo verme işlemini hızlandırarak diyette kolaylık sağlıyor.

    Günlük hayatta yeterli su tüketiminin ihmal edilmesini önleyen su diyeti ile böbrekler de daha hızlı çalışıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

    SU DİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Diyet yapmak isteyenlere kısa sürede kilo vermeyi vadeden su diyeti, bilinçli bir şekilde uygulanmadığı takdirde birçok zararı bulunuyor.

    Diyet öncesinde bir sağlık kuruluşuna başvurarak, herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığı araştırılması önem arz ediyor.

    Gut hastalığı, diyabet hastalığı, böbrek rahatsızlıkları yaşayan kişilere bu diyet şekli önerilmiyor.

    NASIL YAPILIR

    Vücutta kalori yakımını hızlandıran su diyeti, günlük en az 2 litre su tüketimi ile uygulanıyor.

    Sağlık uzmanları, diyetin yalnızca su tüketerek uygulanmasının büyük sağlık sorunlarına yol açacağını belirterek, kan basıncının düşmemesi için gerekli besin ögelerinin alınması için farklı sıvıların da tüketilmesini öneriyor.

    Su ve lif içeriği azla olan taze meyvelerin diyette bulunması, gerekli vitaminlerin alınması açısından fayda sağlıyor.

    Su diyeti nedir #1

    ÖRNEK MENÜ

    Kahvaltı:

    • Bir bardak taze sıkılmış portakal suyu
    • 6 adet çilek ve yulaf ezmesi

    Ara Öğün:

    • Taze zencefil ile demlenmiş papatya çayı

    Öğle:

    • 2 bardak su
    • 2 kase sebze çorbası
    • Akdeniz yeşilliği salatası

    Ara öğün 1:

    • 3 adet ceviz
    • Yeşil çay

    Ara öğün 2:

    • 1 elma

    Ara öğün 3:

    • Yağsız peynirli yeşil salata
    • 1 bardak su

    Akşam:

    • 2 bardak su
    • 2 kase sebze çorbası
    • Haşlanmış sebze
    • Ev yapımı yoğurt

    Ara öğün:

    • 15 adet üzüm
    • 1 bardak su
    • Ananas

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