Şua izni nedir

İş hukukunda sıkça karşılaşılan terimlerden biri olan "şua izni", radyasyona maruz kalmış veya maruz kalma riski yüksek sağlık çalışanlarına verilir.

Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti.

Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı.

ŞUA İZNİ NEDİR

Hastaların genel anlamda yatarak tedavi edildiği bir sağlık kuruluşunun radyolojik ışınlara bağlı birimlerinde, bu ışınlara maruz kalarak çalışan personeline, yıllık ücretli izni dışında dört hafta daha ek çalışma izni verilmesi ‘Şua izni’ olarak adlandırılır.

Bu iznin kullandırılmaması veya bir şekilde kullanılmaması durumunda çalışan sağlık personeline ödenecek ücrete ise şua izin alacağı denilmektedir.

ŞUA KELİME ANLAMI

Şua, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir. TDK'ye göre şua kelimesi anlamı, "ışın" demektir.

ŞUA İZNİ ALMA ŞARTLARI

• Hastanelerde çalışma söz konusu olmalıdır.

• Hastanelerde röntgen ve radyom ile çalışma söz konusu olmalıdır.

• Çalışma en az bir yıl sürmelidir.

• Şua izni, kısım kısım değil devamlı bir şekilde kullandırılmalıdır.