Süblimleşme nedir

Bir fizik kavramı olarak ilkokuldan itibaren karşımıza çıkan süblimleşme kavramı, katı maddenin doğrudan gaz haline dönmesi ya da gazın direkt katı maddeye dönüşmesine denir.

Bazı fiziki kavramları, hayatımızda yeri olmasına rağmen okul hayatında aldığımız eğitimle kafamızda belli yerlere oturtabiliyoruz.

İlk olarak eğitim sıralarında duyduğumuz süblimleşme kavramı da, bu kavramlardan biri olarak karşımıza çıkar.

Süblimleşme, fiziki bir kavram olarak incelenir ve katı maddenin ya da gaz maddenin bir aşama atlayarak dönüşmesine denir.

SÜBLİMLEŞME NEDİR?

Fizik kurallarında katı bir madde, sıvı aşamasını görmeden direkt gaz haline dönüşünce bu süblimleşme olarak adlandırılır.

Aynı şekilde gaz halindeki bir madde yoğunlaştığı sırada direkt katı maddeye dönüştüğünde de süblimleşme meydana gelir.

SÜBLİMLEŞME ÖRNEĞİ

Naftalin gibi bazı kokulu cisimler, sıvı hale dönüşmeden direkt gaza çevrilir. Bu maddelerde meydana gelen katıdan gaza dönüşmeye, süblimleşme denir.

Kuru buz da süblimleşmeye örnek olarak verilebilecek bir başka maddedir.