Şükela nedir

Bir fikir belirtme platformu olan Ekşi Sözlük'te kullanılmaya başlanan şükela kelimesi, çok iyi, hoş ve şahane anlamlarına gelmektedir.

Bir dönem herkesin dilinde olan ve çok sık kullanılan şükela kelimesi, anlam olarak da bize çok uzak gelen bir çağrışım değildir.

Şükela kelimesi ilk olarak Ekşi Sözlük'te karşımıza çıkmış ve genç gruplar tarafından sık sık kullanılmıştır.

ŞÜKELA NEDİR?

Bir fikir veya bir olayın beğenilmesinin ardından kullanılan şükela kelimesi, çok iyi, hoş, şahane gibi anlamlara gelmektedir.

ŞÜKELA NE İÇİN KULLANILIR?

Aynı zamanda Ekşi Sözlük'teki bir beğeni sistemi olarak da kullanılan şükela, bir entryi, girdiyi veya yorumu beğenme durumlarında devreye girmiştir.

DİĞER SİTELERDE KULLANIMI

Şükela, ilk defa Ekşi Sözlük'te kullanılmasının ardından birçok web sitesi tarafından değiştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Bazu web siteleri de şükela gibi çağrışımlar yapan 'şuku' ve benzeri kelimeler türetmiştir.