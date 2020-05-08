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    Sukulent nedir

    Dikensiz kaktüsler olarak bilinen etli ve sulu bitki türüdür.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2020 - 15:16
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    Sukulent nedir

    Sukulentler; gövdesinde, dallarında ya da yapraklarında su tutma becerisi yüksek olan bir bitki türüdür.

    Büyüme ve gelişmelerini ilkbahar ve yaz aylarında tamamlayarak, kışı uyku ile geçirirler.

    Çiçek azma zamanı türlerine göre farklılık gösterirken, uzattıkları saplarından çiçek açarlar.

    Diplerinden ya da saplarından yavrulayabilirler.

    BİRÇOK ÇEŞİDİ VARDIR

    Sukulentler aynı zamanda değişik renkleri olan bir bitki türüdür.

    Pachyphytum, Rochea, Cotyledon, Graptopetalum, Graptosedum, Crassula, Echeveria, Gasteria, Haworthia, Kalanchoe,  Senecio, Peperomia, Rhipsalis,Aloe, Aeonium, Adromischus Sansevieria, Sedum ve Tillandsia gruplarından oluşan sukulentler, bu grupların altındaki türleri ile yüze yakın çeşittedir.

    BAKIMI NASIL OLMALIDIR

    Sukulentlerin toprağını sprey yardımıyla haftada 1 kez nemlendirmek, bakım konusunda yeterlidir.

    Fakat soğuk ve güneşsiz havalarda sulamanızda fayda var.

    Sulama yaparken de kireçsiz içme suyu ya da çaydanlıkta kalan kaynamış ve dinlendirilmiş su tercih edilebilir.

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