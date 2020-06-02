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Süprematizm nedir
- Haber Merkezi
- 02.06.2020 - 18:02
Süprematizm terimini ilk kullanan sanatçı, Kazimir Maleviç olmuştur. Maleviç, bu terimi kendi geometrik soyutlamasını ifade edebilmek adına kullanmıştır.
Amacı, sanatı objeye bağlı olan görüşten kurtamak olan Maleviç, kübizmin ışığında kalarak bu hedefini gerçekleştirmeye çalışmıştır.
Sanatçı, soyut resimde olan tüm hikâyeci ve ekspresyonist anlatımı kaldırmanın yanı sıra saf biçimler ile bu hallerin arasındaki uyumun yakalanması gerektiğini savunmaktadır.
GERÇEK DEĞER VERDİĞİ DUYGUDAN İBARETTİR
Süprematizm akımına göre, izlenimcilik ve kübizmin sanatla ilgisi bulunmamaktadır.
Akım; bir sanat yapıtının ait olduğu dünyaya bakmaksızın, gerçek değerinin yalnızca verdiği duyguyla ilişkili olduğunu belirtmektedir.
Süprematizmde sanatçı, bilinen tüm sanat form ve olgularını bir kenara bırakarak, yalnızca saf olan duyguya ulaşma çabası içinde olmalıdır.
EN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ
Süprematizm akımının en önemli temsilcisi olarak akla ilk gelen isim Kazimir Maleviç olsa da akıma yönelik eser veren birçok sanatçı mevcuttur.
O isimlerden bazıları ise şu şekilde:
El Lissitzky
Lyubov Popova
Olga Rozanova
Aleksandra Ekster
İvan Kliun
Nikolai Suetin