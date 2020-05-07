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Sürrealizm nedir
- Haber Merkezi
- 07.05.2020 - 17:51
Ressamlar; söz konusu bu eserler ile hayal güçlerini, kendi fikirlerini ve düşüncelerini yansıtmayı amaçlarlar.
Çevrelerinde yaşanan gelişme ve olaylara karşı fikir ve yanıtlarını, bu yolla ortaya çıkarırlar.
Sürrealist ressamların amacı; hayal güçlerini yansıtmak ve insanlığa düşünceleriyle yol göstermektir. Realizmden tek farkı ise gerçekte var olmayan unsurların kullanılmasıdır.
TÜM SANAT DALLARINI KAPSAR
Gerçeküstücülük olarak da bilinen sürrealizm; ilk olarak 1924'te şair Andre Breton tarafından, Sürrealist Manifestosu ile ortaya çıkmıştır.
İlk yıllarında sürrealist akım; sanatçıların büyük bir kesimi tarafından anlamsız bulunsa da ilerleyen zamanlarda, tüm sanat dallarını kapsamıştır.
20. yüzyılda sürrealist eserler, realist eserlerden çok daha fazla ilgi görmeye ve halklar tarafından beğenilmeye başlanmıştır.
SÜRREALZMİN EN ÖNEMLİ SANATÇILARI
Salvador Dali ve Pablo Picasso, bu akımın başlaması ve güçlenmesi konusunda önemli yere sahiptir.
Bu ressamların yanı sıra sürrealist eserler ortaya koyan sanatçılardan bazıları ise şu şekildedir:
P. J. Jouve
Pierre Reverdy
Robert Desnos
Louis Aragon
Paul Eluard
Antonin Arnaud
Raymond Queneau
Philippe Soupault
Arthur Cravan
Rene Char
Federico Garcia Lorca