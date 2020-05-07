Sürrealizm nedir

Sürrealizm; sanatçıların gerçekte var olmayan unsurlar ve fikirler kullanarak, kendi hayal güçleri yardımıyla ortaya çıkardıkları eserlere denir.

Ressamlar; söz konusu bu eserler ile hayal güçlerini, kendi fikirlerini ve düşüncelerini yansıtmayı amaçlarlar.

Çevrelerinde yaşanan gelişme ve olaylara karşı fikir ve yanıtlarını, bu yolla ortaya çıkarırlar.

Sürrealist ressamların amacı; hayal güçlerini yansıtmak ve insanlığa düşünceleriyle yol göstermektir. Realizmden tek farkı ise gerçekte var olmayan unsurların kullanılmasıdır.

TÜM SANAT DALLARINI KAPSAR

Gerçeküstücülük olarak da bilinen sürrealizm; ilk olarak 1924'te şair Andre Breton tarafından, Sürrealist Manifestosu ile ortaya çıkmıştır.

İlk yıllarında sürrealist akım; sanatçıların büyük bir kesimi tarafından anlamsız bulunsa da ilerleyen zamanlarda, tüm sanat dallarını kapsamıştır.

20. yüzyılda sürrealist eserler, realist eserlerden çok daha fazla ilgi görmeye ve halklar tarafından beğenilmeye başlanmıştır.

SÜRREALZMİN EN ÖNEMLİ SANATÇILARI

Salvador Dali ve Pablo Picasso, bu akımın başlaması ve güçlenmesi konusunda önemli yere sahiptir.

Bu ressamların yanı sıra sürrealist eserler ortaya koyan sanatçılardan bazıları ise şu şekildedir:

P. J. Jouve

Pierre Reverdy

Robert Desnos

Louis Aragon

Paul Eluard

Antonin Arnaud

Raymond Queneau

Philippe Soupault

Arthur Cravan

Rene Char

Federico Garcia Lorca