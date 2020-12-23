Bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına ¨Suş¨ denir. Suşlar arasında, ilaçlara ve dış etkilere bağlı olarak farklar oluşabilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Koca "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." dedi.

Vatandaşlar suş terimi ile ilgili arama yapmaya başladı.

SUŞ NEDİR

Suş, biyolojide 3 farklı manada kullanılabilir.

Mikrobiyoloji/Viroloji : Bir bakteri veya virüsun farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına "Suş" denebilir. Suşlar arasında, ilaçlara ve dış etkilere bağlı olarak farklar oluşabilir.

Bitkilerde: Benzer özellik ve şekil gösteren bitkilere, bir suşun üyeleri denebilir. Bu kullanım resmi değildir.

Kemirgenlerde: Bir fare ya da sıçan suşu, genetik olarak tıpatıp aynı canlılardan oluşur. Bu suşlar laboratuvar deneylerinde kullanılırlar. Fare suşları, inbred, mutant ya da gen mühendisliği prosedürleriyle üretilmiş olabilir. Sıçan suşları genellikle ¨inbred¨dir.