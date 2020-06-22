Süsen nedir

Soğanlı bitkilerden olan süsen, parçalı çiçeklere sahip ve genellile koyu mor renge sahip bir bitkidir.

Yumrulu ve sığ köklü bir bitki olan süsen, diğer adıyla iris, mavi, sarı, mor, pembe, turuncu ve beyaz renkte açan çiçekleriyle oldukçe rağbet gösterilen bir bitkidir.

TANRILARIN ÇİÇEĞİ OLARAK BİLİNİR

Yaklaşık 300 farklı çeşide sahip olan bi bitki, formunu ve çiçeklerinini rengini uzun süre koruyabildiği için eski zamanlardan bu yana önemli bir sembol olmuştur.

Antik Yunan’da “gökkuşağı” anlamına gelen süsen çiçeği, mitolojide ise Tanrıların çiçeği olarak bilinir.

KOLAYCA YETİŞTİRİLEBİLİR

Narin, zarif ve mistik görüntüsü nedeniyle özellikle mezar yerlerine dikilen bu bitki, melankolinini de sembolüdür.

Oldukça kolay yetişen ve toprak ayırt etmeyen süsen, az ışıkla bile kolayca yetişmesiyle bilinir. Sıcaklık aralığı olarak da geniş bir aralıkta varlık gösterebilen süsen, genellikle nisan-mayıs aylarında çiçek açar.