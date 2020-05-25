Süt alerjisi nedir

Melkellargi yani süt alerjisi, inek sütü içerisindeki proteinlere karşı vücudun reaksiyon göstermesine denir.

Yeni doğmuş bebeklerin ilk 6 aylık sürecinde anne sütü ile beslenmesi gelişimleri açısından çok önemlidir.

6 aylık sürenin tamamlanmasının ardından ek gıdaya geçiş dönemi başlamaktadır.

Bu dönemde ise bebeklerimizi katı gıda ve mama ile tanıştırırız, çocuklarımızın gelişimine göre sağlıklı besinler ile süreci devam ettiririz.

Anne sütünün ardından ek gıdaya geçiş ile birlikte bebeklerde zaman zaman gaz problemi, ağlama, uyku düzeninde problemler yaşanabilir.

Bu şikâyetlere karşılık bebeklerde süt alerjisi görülebilir.

Bebeklerde çok sık görülen gıda alerjisi yani süt alerjisi, inek sütünün direkt bebeğe verilmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Bu durum annenin tükettiği ürünlerde bulunan inek sütünün emzirme yoluyla da ortaya çıkmasına neden olabilir.

İnek sütü alerjisi bulunan çocuklarda, keçi sütü veya soya sütüne karşı alerji görülebilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Bebeklerde ağlama, ishal, kusma, huzursuzluk, karın ağrısı, şişkinlik, öksürük, nefes alıp vermekte zorluk yaşamak, döküntü, kabarma, kızarıklık, gaz sancısı kilo almakta zorluk yaşamak.

Belirtiler bebeğe ve alerjinin boyutuna göre değişiklik gösterebilir.

İlk 6 ay veya daha ileri dönemlerde bu alerji ortaya çıkabilir.

TEDAVİ

Bebeğinizin sağlıklı beslenebilmesi adına ilk olarak uzman bir doktordan yardım almanız gerekir.

Alerji durumu kontrol edilmeli ve bu yönde tedavilere başlanmalıdır.

İnek sütü yerine doktor kontrolü altında pirinç veya yulaf sütü verebilirsiniz.

Annenin de daha çok bitkisel ürünler tüketmesi gerekebilir.

Süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir.