Taahhütname nedir

Taahhütname, en az iki kişi arasında yapılan, genelde ticari ilişkilerde ve kamu kurumlarında sıkça rastlanan bir anlaşma şeklidir.

Taahhütname, karşılıklı olarak yapılan sözleşmelere verilen addır.

En az 2 kişi arasında imzalanan taahhütnamelerin esas kullanım alanı ticari ilişkilerdir. Aynı zamanda kamu kurumlarında da karşılaşılabilir.

Taahhütname hazırlamak, amacına uygun yapılıyorsa faydalı, yararlanabilecek olduğunuz bir iştir. Kişisel hakların korunması ve herhangi bir usulsüzlük meydana gelmemesi için taahhütname bazı yerlerde gereklidir.

BORÇLANMAYI YASALARLA KORUMA YÖNTEMİ

Taahhütname içeriği sade ve sadece bahsi geçen konu üzerinden hazırlanarak oluşabilecek sorunların kabul edilmesi konusunda kişi ya da yetkili tüzel kişinin tarih atılmak kaydı ile imzaladığı evraktır.

Bu evrakta yasal yolların açık olacağı konusunda not düşülmesi de gerekmektedir.

Yapılacak olan iş ya da devir işlemleri örneği gibi pek çok konuda taahhütname hazırlanabilir. Taahhütname genellikle borçlanmaya yönelik olup, uluslararası hukuksal kuralların içerisinde yer alır.

TAAHHÜTNAME ÖRNEKLERİ

Taahhütname imzalayan kişi ya da tüzel kişilik taahhütnameyi gerçekleştirmediği takdirde yasal süreç başlamakta ve yasal süreç sonunda hapis ile cezalandırılması kaçınılmaz olmaktadır.

İş konularında taahhütname, konut alırken hazırlanan taahhütnameler, kiracı taahhütnameleri, banka taahhütnameleri, devir teslimat taahhütnameleri, Gsm operatörlükleri, dijital abonelikleri, öğrenim kredisi ve bursu gibi pek çok konu ile ilgili taahhütname zaman içerisinde karşılaşılabilecek taahhütname örnekleridir.