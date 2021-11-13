Tabliye nedir

Tabliye kelime olarak "önden gelen" anlamına gelmekle birlikte binalarda kullanılan döşeme türlerinden biridir.

Tabliye kelime manası olarak, binalarda yatay elemanlardan olup, boyut olarak levha sınıfında olan yapı inşaat elemanları olarak tanımlanır.

Aynı zamanda köprülerin yapımında da ilk yerleştirilen bölüm olarak tanımlanır.

Tabliyelerin yapılarda ki görevi üzerine gelen yükleri kiriş ve kolonlara aktarmaktır.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN SON TABLİYESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

tamamlandığında ’dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ait son tabliye bloğu montajı 13 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.

Kenar açıklıkları ve yaklaşım viyadüklerinin kenar aralıklarına 25, 2023 metre orta açıklığa ise 27 olmak üzere toplamda 87 tabliye bloğunun montajı yapılmış olacak.