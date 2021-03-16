Tahnit nedir

Arapça kökenli bir kelime olan tahnit kelimesi TDK'ye göre, bozulmaması için ölüyü ilaçlama anlamına gelmektedir.

İç organları çıkarılan ölünün ilaçlanarak içinin doldurulmasına ya da boş bırakılmış haliyle muhafaza edilmesine tahnit denmektedir.

Belirli bir uygulama dahilinde, cesedin bozulmaması için iç organlar çıkarılır ve çeşitli kimyasallar uygulanarak çabuk bozulmayacak hale getirilir. Antik Mısır’dan bu yana kullanılan bir yöntem olan tahnit, cesedi 5 yıl koruyabilmektedir.

TAHNİT SANATI

Tahnit sanatı, telef olan hayvanların bozulmadan saklanabilmesi için özel işlemden geçirilerek içlerinin doldurulmasına denir.

Tahnit sanatında, doldurulan hayvanların bakışları ve duruşlarını yansıtmak gerçekçi olması açısından oldukça önemlidir. Bazı hayvanların derilerinin çok ince olması, tahnit ustalarının işini zorlaştırmaktadır. Sabır gerektiren bir sanattır.

Tahnitin pek çok aşaması vardır. Çalışma yapılamayan bölgeler enjektör kullanılarak ilaçla kurutulur. Hayvanın içi, pamuk ve talaş gibi dolgu malzemeleriyle doldurulur.