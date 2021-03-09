Tahvil nedir

Herhangi bir yatırımcının devlete veya kurumsal işletmelere sağladığı finans desteğini, belirli bir vadede sabit ya da değişken faizle borç vermesine tahvil denir.

Bir yatırım terimi olan tahvil, borsa, yatırımcılık gibi konularla ilgilenenlerin veya ekonomik gündemi takip edenlerin dikkatini çekiyor.

Bir yatırımcı tarafından devlete ya da kurumsal işletmelere şartlar karşılığında verilen borç ile yatırımcının daha sonra bu borçtan aldığı faizle kar etmesi, tahvili özetler.

TAHVİL NEDİR?

Tahvil durumunda yatırımcı, devlet ya da kurumsal işletmelerin finansman ihtiyacını karşılar. Bunun karşılığında da karşılanan finansmanı borçlandırır.

Borçlandırılan para, bir süre boyunca değişken ya da sabit faiz oranıyla katlanır ve bu durumda tahvil sağlayan yatırımcı iş sonunda faiz ile gelir elde eder.

TAHVİL DURUMUNDA KAR ELDE EDİMİ

Üç temel jenerik varlık sınıfında yer alan tahvil, hisse senetleri ve nakit benzeri yatırım araçlarıyla aynı grupta yer alarak sabit getirili menkul kıymet olarak değerlendirilir.

Genellikle özel şirketlerin başvurduğu tahvil yönetimde şirketler, kısa vadede finansman ihtiyacı gidermek için borçlanmayı tercih eder.

TAHVİL NASIL İŞLER?

Faiz getirisini mantıklı bulan bir yatırımcı da tahvili satın alarak yatırımını yapar ve özel şirketler tarafından tahvil sahibine faiz ödemesi gerçekleştirilir.

Tahvil sahiplerine yapılan ödemeler genellikle 6 ayda bir gerçekleşir. Tahvil süresinin sona ermesi durumunda şirket, yatırımcıdaki tahvili ana para karşılığında geri alır.

Tahvilde karlı çıkan ise yatırımcı olur fakat şirketlerin de kısa vadeli finansman ihtiyaçları karşılanmış olur.

Devlet tahvilleri, özel şirketlerle yapılan tahvillerden daha az riskli olmakla birlikte daha düşük faiz getirilerine de sahiptir.

TAHVİL TERİMLERİ

Nominal Değer: Tahvil senedi üstünde yazan, sürenin sona ermesiyle finansmana geri verilecek bedeldir.

Kupon Oranı: Anapara üzerinden hesaplanan faiz değeri.

Kupon Tarihleri: Finansmana 6 ayda ya 1 seferde yapılacak faiz ödemesi.

Vade: Anaparanın elde tutulabileceği süre.

İhraç Fiyatı: Tahvil ihracının ilk yapıldığı satış bedeli.