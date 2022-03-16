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    Takyidat belgesi nedir

    Takyidat belgesi, bir mülkün üzerinde herhangi bir şerhin veya borcun olup olmadığını gösteren tapudan alınan evraktır.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 13:33
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    Takyidat belgesi nedir

    Mal sahiplerinin sıklıkla karşılaştığı "takyidat belgesi" nedir sorusu, alım satım yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    Tapu Müdürlükleri aracılığı ile sunulan belgelerden bir tanesi olan takyidat belgesi, tapu detaylarını içeren bir evraktır.

    Tapu kaydı belgesi olarak da geçer.

    Malın üzerinde şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı, şufa hakkı, vefa hakları, serbest dereceden istifade haklarının bulunup bulunmadığını gösterir.

    TAKYİDAT BELGESİ NASIL ALINIR?

    Tapu Müdürlüğünden takyidat belgesi alabilmek için anlaşmalı olunan bankalara (Ziraat Bankası, iş Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) takyidat harcı yatırılmalıdır.

    Daha pratik bir yöntem olarak e-Devlet aracılığı ile takdiyat belgesi alınabilir.

    e-Devlet kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra Tapu ve Kadastro Müdürlüğü işlemleri kategorisi ile takyidat belgesi pdf formatıyla indirilebilir.

    E-DEVLET TAKYİDAT BELGESİ ALMA EKRANI

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