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    Tanatoloji nedir

    Tanatoloji, ölümün belirtilerini, koşullarını ve nedenlerini inceleyen bilim dalıdır.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 13:42
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    Tanatoloji nedir

    Tanatoloji, tıbbi anlamda, "ölüm olayının incelenmesi, reanimasyon uygulamasının gereksiz olduğuna karar verebilmek için ölümün güvenilir bir şekilde meydana geldiğini ispata yarayan bir yöntem ve belirtinin araştırılması"dır.

    ETİMOLOJİSİ

    Tanatoloji sözcüğünün kökeni Yunanca'dır.Yunan mitolojisinde ölümü temsil eden, ölümün tecessümü olan Thanatos'tur (θάνατος: "ölüm").

    Ölümü inceleyen Tanatoloji bilimine göre, ölüm üç aşamada gerçekleşir: Biyolojik, sosyal ve psikolojik ölümdür.

    Tanatoloji nedir #1

    DİSİPLİNLERARASI ARASI BİR BİLİM

    Genel anlamda ise, tanatoloji, ölümün yol açtığı veya ölüme yol açan çeşitli durumların araştırılması, ölenin sevenleri tarafından yaşanılan keder ve benzeri tecrübelerin incelenmesi ve daha geniş bir şekilde ölüme karşı toplumun tavırlarının incelenip, tanımlanmasını içerir.

    Disiplinlerarası bir bilim olan tanatoloji, sıklıkla hemşirelik, psikiyatri ve veterinerlik bilimlerinde uzmanlaşmış kişiler tarafından üstlenilir.

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