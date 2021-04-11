Tanatoloji nedir

Tanatoloji, ölümün belirtilerini, koşullarını ve nedenlerini inceleyen bilim dalıdır.

Tanatoloji, tıbbi anlamda, "ölüm olayının incelenmesi, reanimasyon uygulamasının gereksiz olduğuna karar verebilmek için ölümün güvenilir bir şekilde meydana geldiğini ispata yarayan bir yöntem ve belirtinin araştırılması"dır.

ETİMOLOJİSİ

Tanatoloji sözcüğünün kökeni Yunanca'dır.Yunan mitolojisinde ölümü temsil eden, ölümün tecessümü olan Thanatos'tur (θάνατος: "ölüm").

Ölümü inceleyen Tanatoloji bilimine göre, ölüm üç aşamada gerçekleşir: Biyolojik, sosyal ve psikolojik ölümdür.

DİSİPLİNLERARASI ARASI BİR BİLİM

Genel anlamda ise, tanatoloji, ölümün yol açtığı veya ölüme yol açan çeşitli durumların araştırılması, ölenin sevenleri tarafından yaşanılan keder ve benzeri tecrübelerin incelenmesi ve daha geniş bir şekilde ölüme karşı toplumun tavırlarının incelenip, tanımlanmasını içerir.

Disiplinlerarası bir bilim olan tanatoloji, sıklıkla hemşirelik, psikiyatri ve veterinerlik bilimlerinde uzmanlaşmış kişiler tarafından üstlenilir.