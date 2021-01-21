Tantanacılık nedir

Polis ekiplerinin hırsızlık olaylarına yönelik oluşturdukları kelimelerden biri olan tantanacılık, kavga ediyormuş gibi yapan grubun arasına aldığı kişiyi soyması olarak tabir ediliyor.

Polis ekipleri, yankesicilik ve dolandırıcıkla ilgili vakalarda belirli kelimeler kullanıyor.

Suç ve suçluluların açıklanması adına polisler arasında muslukçuluk, tırnakçılık, pislikçilik, tantanacılık ve zarfçılık gibi sözcükler kullanılıyor.

Bu kelimelerin Türkçe'de bir karşılığı olmasa da polis ekipleri tarafından çok sık kullanılıyor.

TANTANACILIK HANGİ ANLAMDA KULLANILIYOR?

Polislerin, buna benzer kendi aralarında geliştirdikleri birçok kelimeden biri olan tantanacılık da hırsızlık terimleri arasında yer alıyor.

Polisin kullandığı kelimelerden olan tantanacılık, hedef küçültmede ekiplere kolaylık sağlıyor.

Yankesicilik ve dolandırıcılık durumlarında uzman sabıkalıları da az zamanda ele veren tantanacılık gibi kavramlarla suç failleri daha kolay tespit ediliyor.

TANTANACILIK NEDİR?

Genellikle küçük yaş gruplarının tercih ettiği bir yöntem olan tantanacılık, kavga süsü verilerek yapılan hırsızlığa deniyor.

Bir köşede bekleyen 3-5 kişilik grup, gözüne kestirdiği genel olarak orta yaşta kişileri hedefe alarak kavga çıkarıyor.

KAVGA EDİYORMUŞ İMAJI VERİLİYOR

Kendi aralarında kavga ediyor imajı vererek, göze kestirilen kişiyi ortaya alan tantanacılar, kavgayı sürdürüyormuş gibi devam ediyor.

Kavgaya giren mağdurun, grubu ayırmaya çalıştığı sıradaysa hırsızlık işlemi gerçekleştiriliyor.

Grup üyesi olan şüpheliler, tantanacılık sırasında av olarak seçtikleri kişinin cebindeki para ve değerli eşyaları çalıyor.