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Tanzanit taşı nedir
- Haber Merkezi
- 25.06.2020 - 17:49
Tanzanyalı madencinin milyoner olmasını sağlayan tanzanit taşı, en çok merak edilenler arasında oldu.
Aslında taş mavi zoisittir...
Tanzanit, az miktarda vanadyumun neden olduğu mineral zoisitin mavi ve mor çeşididir.
Epidot mineral grubuna ait olan tanzanit sadece Tanzanya'da, Mererani Tepeleri yakınındaki çok küçük bir maden alanında bulunur.
TAŞIN İÇERİSİNDE YER ALAN MATERYALLER
Az bulunan bir tür olan bu taş, 1967 yılında Tanzanya'da keşfedildi. Taşın içerisinde kalsiyum, alüminyum, silisyum, oksiyen, hidrojen ile az miktarda demir, magnezyum, manganez, krom, titanyum, sodyum, vandayum, stronsiyum ve su bulunuyor.
MİLYON DOLARLAR EDİYOR
Nadir bulunan bu taş, en çok fiyatıyla dikkat çekiyor. Büyüklüğü ile fiyatını artırabilen taş için milyon dolarlar cepten çıkabiliyor.
ÜÇ FARKLI RENK
Tanzanit taşı, dünyanın başka bir yerinde yok. Sadece Tanzanya'da bulunan bu taş, saf haliyle saydam ya da yarı saydam oluyor. 20 yıl içerisinde tükeneceği düşünülen tanzanit, üç farklı renkte görülüyor.
Beyaz olan tanzanit, parlak ışıkta mavi ile mor renge dönüşebiliyor.
DÜNYANIN EN DEĞERLİLERİ ARASINDA
Saydam olan zoisitin belirli bir sıcaklıkta ısıtılmasıyla ortaya çıkan tanzanit, dünyanın en değerli taşları arasında gösteriliyor.