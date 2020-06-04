Taşıyıcı anne nedir

Başka bir çiftin bebeğini taşıyan anneye verilen addır.

Çiftlerin yumurta ve sperm hücreleri ile laboratuvar ortamında döllenmiş olan embriyolar, bir başka kadına transfer edilir.

Başka bir çiftin bebeğini taşıyan bu kadına ise 'taşıyıcı anne' adı verilir.

Kiralık anne, kiralık rahim, paralı annelik, ödünç rahim gibi kavramlar sıklıkla duyulabilir. Ancak, bu yöntemin doğru terimi “taşıyıcı annelik” tir.

HANGİ KOŞULLARDA UYGULANIR

Bebek sahibi olamayan aileler, tüp bebek tedavisinin de işe yaramaması sonucu 'son çözüm' olarak bu yola başvurur.

Uygulandığı koşullar:

Doğuştan rahmi olmayan ve rahmi alınan kadınlar için

Düşük tekrarlarını önlemek amacıyla

Rahmi olan ancak hamilelik için uygun olmayan kadınlar için

Hamileliğin veya doğumun risk taşıdığı durumlarda

Sosyal sebepler yüzünden doğum yapmak istemeyen kadınlarda.

KİMLER TAŞIYICI ANNE OLABİLİR

Taşıyıcı annelerin belirli bazı profilleri vardır.

Bireyin öncelikle genç ve sağlıklı olmasına dikkat edilir. Ardından ise herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmaması ön planda tutulur. Sigara içmeyen, alkol tüketmeyen ya da herhangi bir uyuşturucu bağımlılığı bulunmayan kadınlar tercih edilir.

Kronik rahatsızlığı olmayan, sosyal ve psikolojik olarak taşıyıcı annelik için uygun olan kadınlar bu profile en uygun kişilerdir.