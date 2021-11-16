Taurin nedir

Genellikle enerji içeceklerinde bulunan ve vücut için gerekli ana maddelerden olan taurin, amino asit çeşitlerinden biridir. Diğer amino asitlerden en büyük farkı, vücut tarafından üretilmesidir.

Özellikle zihinsel ve fiziksel performans için gerekli olan taurin maddesi, bebeklerin gelişimine katkı sağlamak için ek takviye mamalara da eklenmektedir.

Vücudun kendiliğinden ürettiği taurin maddesi, kalsiyum ve magnezyum gibi insan sağlığı için faydalı olan minerallerin hücrelere taşınmasını sağlamaktadır. Belli bir yaştan sonra azaldığı için besinler aracılığıyla alınması gerekmektedir.

TAURİNİN FAYDALARI

Egzersizlerden önce ve sonra kullanılan taurin, vücuda zindelik verir.

Eklem ağrılarını dindiren bu amino asit kas yorgunluklarına da iyi gelir.

Spor yapan kişilerin sıklıkla kullandığı taurin, kas ve kemik gelişimini destekler.

Bedenin su ve tuz dengesini sağladığı için böbrek sağlığına da iyi gelir.

Spor yaparken aşırı bir şekilde terlemeyi önler.

Vücudun su kaybetmesini engellediği için dolaylı olarak cilde de faydalıdır.

TAURİNİN ZARARLARI

Her mineral ve amino asitte olduğu gibi fazla taurin kullanmak da çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.

Fazla taurin, uykusuzluğa ve buna bağlı olarak kronik halsizliğe neden olur.

Anksiyete bozukluğu ve panik atak teşhisi konmuş kişilerin bu amino asitten uzak durması gerekir.

Çarpıntı, mide bulantısı ve görme bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle taurinin günlük tüketim oranına dikkat edilmesi gerekir.

TAURİN MADDESİ BULUNAN BESİNLER

İnsan vücudunun ürettiği bu amino asit, dışarıdan besinler yoluyla alınabilmektedir. Balık, kırmızı et, yumurtanın beyazı, soda, yoğurt ve tereyağında bulunan taurin maddesi, en çok kalamar ve istiridyede bulunmaktadır.

Koşullu ve temel amino asitlerden biri olan taurin piyasadaki tüm enerji içeceklerinde bulunur.