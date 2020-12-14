Tediye nedir

Devlete bağlı kurumlarda çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiyeye tediye denir.

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir.

KİMLER TEDİYE ALABİLİR

“Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun” düzenlemesinin;

“Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. “

TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR

İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir. İlave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.

İlave tediye 6772 sayılı Kanun gereğince ișçilere en az yılda 1 (bir) kez ödenir. 6772 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile ilave tediye ödemesinin yılda 2 (iki) kez yapılması mümkündür.

Kurulu her yıl ikinci ilave tediye ödenmesine karar verir. Böylece her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile ișçilere 2 (iki) kez ilave tediye yani toplamda 52 günlük ücretleri kadar ödeme yapılır.