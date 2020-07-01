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    Teknesyum nedir

    Atom numarası 43 olan teknesyum, yapay olarak elde edilen radyoaktif bir elementtir.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 09:59
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    Teknesyum nedir

    Teknesyum kelimesi, Yunanca yapay anlamına gelen teknetostan gelmektedir. Suni olarak üretilen ilk elementtir.

    1937'de İtalya'da Perrier ve Segre tarafından keşfedildi. Ayrıca bir siklotronda döterronlar tarafından bombardımana tutulan bir molibden örneğinde bulundu.

    Gümüş grisi renginde geçiş metalidir. Nemli havada yavaşça kararır. Nitrik asit, aqua regia (nitro-hidroklorik asit) ve konsantre sülfürik asit içinde çözünür. Bununla birlikte hidroklorik asitin herhangi bir etkinliği içinde çözünmez.

    Birçok biyolojik olarak aktif moleküle kimyasal olarak bağlanabilir. Her formu radyoaktiftir. Çelik için olağanüstü bir korozyon önleyicisidir. Ayrıca -262.1 santigrat derece ve altında süper iletkendir. Hepsi radyoaktif olmak üzere, bilinen 22 izotopu vardır.

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