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    Telesiyej nedir

    Özellikle kayak merkezlerinde bulunan telesiyej, teleferiğin açık halidir. Kayak yapmaya gelen kişiler bu ulaşım aracıyla en zirveye kadar çıkabilir.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 18:08
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    Telesiyej nedir

    Snowboard ve kayak yapmak isteyen kişilerin kayak merkezine ulaşımını sağlamaya yarayan ulaşım aracına telesiyej denilmiştir.

    TELESİYEJ NEDİR

    Telesiyej, aynı zamanda kar manzarasını en yukarıdan izlemek ve doğanın tadını çıkartmak isteyenlerin de tercih ettiği bir ulaşım yoludur.

    Teleferiğin açık şekli olarak da anılmaktadır.Teleferik ise, dört tarafı kapalı bir ulaşım aracıdır.

    ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARACI

    Kayak bölgelerinde kurulan ve kayakçıları, kayak takımlarını çözmeksizin yüksek noktalara çıkarmayı sağlar.

    Kablolardan asılı olarak birkaç metre aralıklarla arka arkaya yerleştirilmiş koltuklardan oluşur ve insanlar burada oturarak zirveye kolaylıkla ulaşım sağlayabilir.

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