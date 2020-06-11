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    Tellür nedir

    Tellür, atom numarası 52 olan bir madensidir.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 17:02
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    Tellür nedir

    Gümüş beyazı rengindeki tellürün simgesi Te'dir. Saf versiyonu metalik parlaklığa sahiptir. Kristal tellür kolayca toz haline getirilir. Erimiş haldeki tellür; bakır, demir ve paslanmaz çeliği aşındırır.

    Tellürün bilinen otuz izotopu vardır. Doğal tellürde sekiz izotop vardır. Element ve bileşiklerinin kullanımı muhtemelen toksiktir. Tellür genellikle kalaverit, altın tellürü olarak bulunur ve ayrıca diğer metallerle birleştirilir.

    Söz konusu element, belirli yönlerde veya ışığa maruz kaldığında daha büyük elektrik iletkenliği gösteren bir yarı iletkendir. Tellür, bakır ve paslanmaz çeliğin işlenebilirliğini geliştirmek için sıklıkla kullanılır.

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