Temre nedir

Bir cilt hastalığı olan temre diğer adıyla temriye hastalığı özellikle bebeklerde görülen ve egzamaya benzer özellik gösteren bir döküntüdür.

Temre; Bir cilt hastalığıdır ve ciltte büyüklü küçüklü sivilce gibi yuvarlak, kırmızı, pütürlü lekeler oluşmasına neden olur.

Halk arasında nazardan meydana geldiği düşünülsede, Temre hastalığına neden olan faktörlerin başında mikroplu yüzeyler ile temas ettikten sonra hijyen kurallarına riayet edilmemesi gelmektedir.

Kol ve sırtta ayılmacı bir özellik gösteren temriye hastalığı, her yaşta görülebiliyor ancak bebek ve çocuklarda görülme olasılığı çok daha fazla.

TEMRE VE EGZAMA FARKI

Temre hastalığı sıklıkla egzama ile karıştırılır. Egzamaya yakalanan kimselerdeki deri döküntüleri ve kızarıklık şikayetleri temrede de görülebilir. Ancak egzamadan farklı olarak temrenin döküntüleri içi su dolu kabarcıklar şeklinde ortaya çıkacaktır.

TEDAVİSİ

Hastalık ortaya çıkar çıkmaz dermatolog randevusuna gidilmelidir.Bu hastalığın tedavisinde genellikle krem ile tedavi uygulanmaktadır. İlaç ile tedavisinin yanı sıra bir çok bitkisel tedavisi de bulunmaktadır.

TEMRE DUASI

Temre hastalığına şifa bulmak için duanın belirlenmiş sayılarda okunması önemlidir. Kalemle çizildikten sora temre için sayısına da dikkat ederek okunacak dua; "Em ebremû emren fe innâ mubrimûn." olmaktadır.



Zuhruf 79. ayetin Türkçe anlamı ise "Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak gerçekte biz, işi sağlam tutanlarız." şeklindedir.