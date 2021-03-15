Tenya nedir

Tenya, sindirim ve boşaltım sistemini etkileyen bir parazit türüdür. Çiğ veya az pişmiş et tüketmek, kirli su içmek veya kötü hijyen koşulları nedeniyle bulaşır.

Tenya, tapeworm bağırsak parazitinin neden olduğu bir tip enfeksiyondur.

Tenyalar, yaşamak için başka canlılara ihtiyaç duyar. Tek başlarına hayatta kalamayan bu parazitler yaşamlarını hayvan veya insanların bağırsaklarında sürdürürler.

İYİ PİŞİRMEK ÖNEMLİ

Tenya yumurtaları hayvanlar tarafınca sindirilir ve ondan sonra kaslarında larvalara dönüşür. Sırasıyla bu eti tükettiğimizde, yaşayan larvalar şahsen bağırsaklarımızı kolonize eder.

Kuluçkalanmamış tenya yumurtaları içeren balıkları tüketmek tenyaya neden olabilir.

Pişirmek tenya larvalarını öldürür, lakin pişmemiş yada az pişmiş et tüketmek tenyaları oluşturma şansı yüksektir.

SIĞIR TENYASI

Zaman zaman 30 yıla kadar yaşayabilen ve 25 metreye kadar uzayabilen tenyalardan doğal yollarla veya ilaç tedavisi ile kurtulmak mümkündür.

Dünya genelinde pek çok tenya türü vardır. Ama ülkemizde en çok sığır tenyası görülmektedir.

Sığır tenyaları tipik belirtilere neden olmamakla birlikte nadiren de olsa ishal, kilo kaybı, bulantı ve karın üst bölgesinde ağrılar meydana gelebilmektedir. Kişi genellikle dışkı yoluyla fark etmektedir.

TENYA TEDAVİSİ

Birçok bireyde tenya tedavisi kısa sürmekte, birkaç doz ilaç ile atlatılabilmektedir. İleri vakalar ise ameliyat gerektirmektedir.

Etlerin yeterli derecede pişirilmesi, tenya larvalarının ve yumurtalarının yok edilmesine neden olmaktadır. Haliyle tenyaların vücuda teması da engellenmektedir.

Tenyalardan korunmanın bir diğer yöntemi de hijyene önem vermektir. Tenya yumurtaları ağız yoluyla bulaştığı için özellikle tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra ellerin çok iyi yıkanması gerekmektedir.