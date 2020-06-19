Terbiyum nedir

Atom numarası 65 olan terbiyum, çok nadir bulunan bir elementtir.

Terbiyumun simgesi Tb'dir, periyodik tabloda IIIB grubunda yer alır. Terbiyum kelimesi, İsveç'in Ytterby köyünden gelir.

İsveçli kimyager Carl Gustaf Mosander, mineral gadoliniti 1843'te yttria, erbia ve terbia olarak adlandırdığı üç maddeye ayırdı. Bu maddelerin ikisinden erbiyum ve terbiyumu keşfetti.

Terbiyum lantanitin veya nadir toprak elementlerinin bir üyesidir. Havada nispeten stabil olan gümüş-gri metal dövülebilir ve bir bıçakla kesilebilir. Diğer nadir toprak elementleriyle birlikte terbiyum; cerite ve gadolinit de dahil olmak üzere minerallerde bulunabilir.

Terbiyum için çok fazla ticari kullanım olmamasına rağmen, katı hal cihazlarında sodyum terbiyum borat kullanılır. Zirkonyum dioksit (ZrO2) ile birleştirildiğinde, yüksek sıcaklıklı yakıt hücrelerinin kristal stabilizatörü olarak işlev görebilir.