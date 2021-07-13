Tereke nedir

Miras hukukunun temel kavramlarından biri olan tereke, ölen kişinin mal varlığı değerlerini ifade eder. Tereke kavramı aslında halk arasında bilinen miras olarak da adlandırılabilir.

Vefat eden bir kişiden geriye kalan mal ve mülkün geneline verilen isimdir. Ölen kişinin geride biraktığı devredilebilir tüm malvarlığı tereke kavramının içerisine girmektedir.

Tereke, iktisadi bakımdan değeri olan varlıklardan oluşur. Bu anlamda maddi mallar, işletmeler, maddi değerleri olan şeyler terekeyi meydana getirir.

TEREKE VE MİRAS

Tereke kavramı aslında halk arasında bilinen miras kelimesiyle eş anlamlı sayılır. Ölen kişiden kalan borç ve haklar tereke, bunların mirasçıya geçme işlemine ise miras denir.

Tereke kavramının içerisindeki mal varlığının tamamı mirasçı olan kişiye geçmez. Buna örnek vermek gerekirse, oturma hakkı, intifa hakkı, seyahat hakkı, nafaka ödemeleri, iş görmezlik hakkı, dernek üyelik hakkı gibi kavramlar tereke kavramının içerisinde yer almayan yani devredilemez olan haklardır.

TEREKE DAVASI

Miras bırakana ait mal varlığının mirasçılar tarafından tam ve doğru bilinmesi her zaman mümkün olmaz.

Tereke davası, vefat eden kişinin malvarlığının, bankadaki parasının ya da borçlarının bilinmediği durumlarda açılan bir davadır. Genellikle saklı olan malvarlığının açıpa çıkarılması için tereke davası açılır.

Tereke davası vefat eden kişinin sağlığındayken açılabilir. Vefat eden kişinin ikametgah adresinin kayıtlı olduğu yerin mahkemelerinden tereke davası açılabilir.