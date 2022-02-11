Tetrakromat nedir

Tetrakromasi, insanüstü görme yeteneği olarak tanımlanan bir görme durumudur. Bu özelliğe sahip olan kişiler, normale göre yaklaşık 100 kat daha fazla renk görebilmektedir.

Tetrakromasi özelliğine sahip olan kişiler, normale göre yaklaşık 100 kat daha fazla renk görebilmektedir ve bu durum tetrakromasi testi ile tespit edilmektedir.

Çoğu insanın gözlerinin arkasında renkleri görmelerine izin veren üç koni hücre tipi bulunmaktadır. Tetrakromatik olan kişilerde ise dördüncü bir koni vardır. Bu da onlara daha fazla renk görme yeteneği sağlamaktadır.

TETRAKROMASİ TESTİ NEDEN YAPILIR

Normal bir insan trikromatiktir, yani retinanın yakınında bulunan ve spektrumda bir dizi renk görüşü sağlayan üç koni hücresi vardır. Bu aralıktaki görme yeteneği, ''trikromasi'' olarak adlandırılır.

Bu konilerdeki fotopigmentler, bütün renk skalasını görme yeteneğinden sorumludur. Fotopigmentler belirli renk dalga boylarına tepki verdiğinde ise renkleri görme işlevi gerçekleşir.

Tetrakromatlar ise tipik olarak görünür spektrumda olmayan daha fazla rengin algılanmasına izin veren bir fotopigment içeren dördüncü koniye sahiptir ve bu durum, daha fazla renk görmelerini sağlar.

Bazı uzmanlara göre, trikromatlar yalnızca 1 milyon rengi görebilirken, tetrakromatlar 100 milyon rengi görebilir. Bu da onlara bu yüksek renk algısını sağlayan özelliktir.

Tetrakromasi olan kişilerde kırmızı, yeşil, mavi ve mor ötesi ışığa duyarlı koni hücreleri bulunmaktadır. Ayrıca renkleri daha yoğun görürler ve farklı renklerde daha fazla varyasyon görebilirler. Bu durumun tespiti için bazı testlerin yapılması gerekir. Bu testlerden biri de tetrakromasi testidir.

TETRAKROMASİ NEDENLERİ

Uzmanlar, oldukça nadir görülen bu zengin renk görme koşulunun, genetik bir mutasyondan kaynaklandığını düşünmektedir.

Tetrakromasiye neden olan mutasyon, X kromozomlarından meydana gelir. Mutasyon bir kadında her iki X kromozomunda da meydana gelirse, bunların tetrakromatik olma olasılığı daha yüksektir.

Tetrakromat adayı olan kişilerde genelde şu kriterler bulunabilir:

Kadın olmak

Ailesinde yeşil/kırmızı renk körlüğü bulunan bir erkek olmak

Özellikle yeşil/kırmızı renk körlüğü bulunan bir baba veya oğula sahibi olmak

TEŞHİSİ

Tetrakromat olup olmadığınızı öğrenmek için ilk olarak genetik test yaptırmanız gerekmektedir. Çıkan test sonucu ile kişinin tam genom profili elde edilmekte ve dördüncü koni oluşumu ile sonuçlanabilecek gen mutasyonları tespit edilmektedir.

Kişinin ebeveynlerinin genetik test sonuçlarından kendisine aktarılan mutasyona uğramış bir gen olup olmadığı da belirlenebilir. Bunun yanı sıra gen testleri ile belirlenmiş kişinin ekstra bir konisi varsa bile, bu koninin fazladan renkleri ayırt edip edemeyeceğini anlayabilmek için test yaptırmak gerekir.