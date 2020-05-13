Theremin nedir

İlk elektronik ve çalarken temas gerekmeyen müzik aletine denir.

İsmini mucidi olan Rus profesör Leon Theremin'den alır. Theremin’in patenti ise yine mucidi tarafından 1928'de yılında alınmıştır.

Aletin kontrolünü, iki metal anten sağlar. Antenler, Theremin’i çalan kişinin ellerinin pozisyonunu algılar.

Bir el titreşim dalgaları gönderirken, diğer el ise sesin şiddetini ayarlar.

SANAT VE ROCK MÜZİKLERİNDE KULLANILDI

Ürkütücü sesler ile birleşik bir alet olan Theremin, sanat müziklerinde ve rock gibi popüler müziklerde de kullanılmıştır.

Gerçek adı “Termenvox” veya “Aetherphone” olan alet, daha sonra "Theremin" olarak değişmiştir.