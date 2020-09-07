Tiftik keçisi nedir

Ankara keçisi olarak da bilinen bu tür, Türkiye'de en yaygın ikinci ırktır.

'Ankara keçisi' olarak da bilinen tiftik keçisi, başta Ankara olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde, Siirt, Mardin ve Bitlis illerinde yetişir.

Türkiye'de en yaygın ikinci ırktır ve Orta Asya kökenli olarak bilinir.

KAHVERENGİ VE GRİ RENGİNE DE RASTLANIR

Sayıları ise ekonomik nedenlerden dolayı azalmaktadır.

Ufak cüsseli olanları genellikle beyaz renkte olurken, Siirt ve Mardin yörelerinde melezlemelerin de etkisiyle siyah, kahverengi ve gri renklileri görülebilir.

Boynuzluluk genel bir ırk özelliğidir, fakat boynuzsuz teke ve keçilere de rastlanır.



