Tifüs nedir

Tifüs, ''Rickettsia'' adlı bakterinin neden olduğu ateşli enfeksiyon hastalığıdır. Hücre içinde yaşama özelliği gösteren bu bakteriler, hücre dışında uzun süre canlı kalamazlar.

Tifüs hastalığı, günümüzde haşeratların en çok neden olduğu hastalıklardan biridir.

Bit ve pire gibi haşerelerin sebep olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olan tifüs, halk arasında ''lekeli humma'' adıyla da anılmaktadır.

TİFÜS NEDİR

Tifüs hastalığı, bit, pire veya akar gibi çeşitli türdeki haşerelerin kişiyi ısırması sonucunda ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Tifüs hastalığına rickettsie ve prowezekil adında olan bir bakteri türü neden olmaktadır.

Bulaşıcı bir enfeksiyon olan tifüs, özellikle çocukların bağışıklık sisteminin zayıf olmasından dolayı etkilerini çocuklarda daha fazla göstermektedir.

Tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olabilen tifüs, yaşam standartlarının ve hijyen düzeylerinin zayıf olduğu Afrika, Güney Amerika ve Asya bölgelerinde bir sorundur.

TİFÜS BELİRTİLERİ

Tifüs belirtileri şunlardır:

Baş ağrısı

Yüksek ateş

Mide bulantısı, kusma ve ishal

Kuru öksürük

Karın ağrısı

Eklem ağrısı

Sırt ağrısı

Göğsünüzden vücudunuzun geri kalan kısmına yayılmış koyu lekeli döküntü

TİFÜS TEDAVİSİ

Tifüs olup olmadığını kontrol etmek için kan testi veya cilt biyopsisi yapılabilir. Antibiyotikler enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılır. Genellikle test sonucunu almadan önce başlanır.

Çoğu insan tedavinin başlamasından sonraki 48 saat içinde daha iyi hissetmeye başlar. Daha iyi hissetseniz bile bitene kadar antibiyotikleri almaya devam etmek önemlidir. Ciddi tifüs olan kişilerin hastanede tedavi edilmesi gerekebilir.