TikTok nedir

TikTok, Pekin merkezli ByteDance teknoloji şirketi tarafından kurulmuş video paylaşma ve canlı yayın yapmayı sağlayan bir sosyal medya platformudur.

TikTok'un Los Angeles, New York, Londra, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seul ve Tokyo gibi şehirlerde küresel ofisleri bulunmaktadır.

Araştırma firması Sensor Tower'ın 2019 yılında paylaştığı verilere göre, TikTok, 1 milyarın üzerinde indirmeye sahip oldu, ABD'de 96 milyon kez indirildi.

TikTok, halihazırda en değerli genç yenilikçi şirket olarak değerlendiriliyor. Uygulamada lisanslı müzikler de eklenerek 15 saniyelik videolar paylaşılabiliyor.

Bununla birlikte kullanıcılar, toplam kaydı 60 saniyeye kadar olan birden fazla klibi birbirine bağlayabiliyor. Ayrıca uygulamanın dışında kaydedilmiş daha uzun videolar da platforma yüklenebiliyor.

Müzik, TikTok'un merkezinde yer alıyor ve popüler bir şarkı seçmek, videonun viral hale gelmesinin ana nedeni olabiliyor.

TikTok videosu paylaşmaya başlandığında, profildeki görüntüleme verilerine bakarak kaç kişinin onları izlediğini kontrol etmek mümkün.

Paylaşılan videolara kimlerin yorum yaptığını veya beğendiğini görmek için ana ekranın altındaki bildirimler simgesine dokunmak gerekiyor. Öte yandan, profile kimlerin baktığı veya takip ettiği de görülebiliyor.