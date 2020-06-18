Tılsım nedir

Sahibine güç, enerji ya da başka bir takım faydalar sağlayan büyülü özelliklere sahip olduğuna inanılan nesnelere verilen addır.

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve bilinmeyen esrarengiz güçlere sahip olduğuna inanılan tılsımlı nesneler, o nesneleri taşıyanlar içinse farklı özellikleri beraberinde getirir.

Bazı cemiyetlere göre, bu nesneleri taşıyanlar kişiler, başkalarında olmayan özelliklere sahiptir. Belalardan korunur, kötülüklerden arınır ve kendisini güçlü hisseder.

“BÜYÜLÜ FİGÜR”

“Amaçlanan güçle dolu büyülü bir figür” olarak da tanımlanan tılsımın, kimi zaman uğur getirdiği kimi zaman da insanların yaşantılarına pozitif enerji verdiği düşünülüyor.

Tılsımların üzerinde özel şekil ve özel anlamı bulunan yazılar yer alırken, hala gizemini koruyan bazı eserler günümüzde müzelerde bulunur.