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    Timüs bezi nedir

    Timüs bezi bağışıklık sisteminin merkezidir. Timüs bezi ne kadar çok titreşirse kişinin bağışıklık sistemi o kadar çok sağlam olur.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 16:10
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    Timüs bezi nedir

    Vücudun komut merkezi olan timüs bezi, tiroid bezinden salınan T hormonlarının hangilerinin zararlı hangilerinin faydaları olduğunu ayırt ederek zararlı olanları vücuttan atar.

    Bağışıklık sisteminin bakterilerle nasıl savaşacağını ayarlayan timüs bezi, doğar doğmaz vücutta bulunur. Yani vücudu enfeksiyonlara karşı hemen savaş kalkanı haline getirir.

    T HÜCRELERİ

    Timüs'ün ürettiği T hücreleri sağlık üzerindeki önemli yararlardan biridir. T hücreleri olarak adlandırılan lenfositler bedene zarar verebilecek zararlı hücreleri yok etmektedir.

    Bağışıklık sistemini çökerten hastalıkların ölümcül olması, T hücrelerinin haberleşme hattını kesmelerinden kaynaklanmaktadır.

    Timüs bezi nedir #1

    35 GRAMLIK MUCİZE ORGAN

    Timüs bezi göğüs kafesinin üst kısmının tam arkasında, göğsün ortasında yer almaktadır.

    İki parmakla timüsün üzerine gelen noktaya vurularak uyarılması ve dilin, üst dişlerin arkasında damağa ve ağzın tavanına değdirilmesi timüsü uyarılmasını sağlamaktadır.

    Timüs bezi yaşla birlikte küçülmeye ve fonksiyonlarını da kaybetmeye başlar. Doğumda 15 gr kadar olan timüs, ergenlikte testesteron ve östrojen salınımının artmasıyla birlikte 35 gr ağırlığa kadar ulaşır.

    Timüs bezi nedir #2

    SİNİR, ALINGANLIK, ZEVK ALAMAMA..

    Hayattan zevk almama, aşırı sinirlilik, duygu durumunda ani değişiklikler, olaylar karşısında aşırı alınganlık ve hasssiyet timüsün aktivitesindeki bozulmaların habercisidir.

    Bu nedenle timüs üzerine uygulanabilecek 8 şeklindeki masaj ya da darbeleme, dilin damağa değdirilmesi ile timüsü dışardan uyarmak mümkündür.

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