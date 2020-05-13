Todd sendromu nedir

Diğer adıyla Alice Harikalar Diyarında olarak bilinen sendrom, nesnelerin büyük veya küçük olarak gözükmesiyle gerçekleşir.

Daha çok çocuklarda görülen bu sendrom, ilk olarak psikiyatrist John Todd tarafından 1950 yılında gözlemlenmiştir.

Bireyde zaman ve beden imgesinde bozukluk oluşur.

Sendromu yaşayan kişiler, nesnelerin şekil ve büyüklük açısından değiştiğini düşünür.

Bu sendrom daha çok gece vakti yaşanır.

Görme, duyma ve dokunma gibi duyuları etkileyen bu durum, zaman algısında da değişiklik gösterebilir.

Bu hastalığın neden gerçekleştiği tam olarak bilinmemekle beraber, beyinde gerçekleşen bazı değişimlerden kaynaklandığı söylenmektedir. Beyin tümörü bu değişimlerin arasında yer alır.

Uzmanlar Todd sendromunda yaşanılanları, migren hastalığıyla eş değer bazen bir alt hastalık olarak da görebiliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR

İlk belirtisi çevresinde bulunan her şeyi orantısız görmek.

Aynaya baktıklarında kendi vücutlarını aşırı büyük olarak görürler.

Belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.

Bu belirtiler:

Kulak çınlaması,

Baş dönmesi,

Baş ağrısı,

El ve ayaklarda karıncalanma olarak görülebilir.

Hastalarda zaman kavramı olmadığı için günleri ya çok hızlı ilerler ya da çok yavaş ilerleyebilir.

TEDAVİSİ NASIL OLUR

Tedaviye başlamadan önce bireylerin bu hastalığın bilincinde olması çok önemlidir.

Başka hastalıkların bu durumu tetikleyip, tetiklemediği belirlenmeli ve o hastalıklarla beraber teşhis konulmalıdır.

Migrenle eş değer tutulduğu için migren tedavisinde etkili olan ilaçların kullanılması da fayda edebilir.

Uzman bir doktor kontrolünde ilaç tedavisi gerçekleşebilir.