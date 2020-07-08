Toryum nedir

Atom numarası 90 olan Toryum'un simgesi Th'dir.

Toryum, sıvı halde erime ve kaynama noktaları arasında yaklaşık 3 bin santigrat derece ile diğer elementlerden daha büyük bir sıcaklık aralığına sahiptir.

Toryumdioksit bilinen tüm oksitlerin en yüksek erime noktasına sahiptir. Dünya'nın kabuğundaki toryum bolluğu, milyonda 6 parçadır.

Çoğunlukla Avustralya, Kanada, ABD, Rusya ve Hindistan'da çıkarılmaktadır. Eser miktarda kaya, toprak, su, bitki ve hayvanlarda bulunur.

Yüksek toryum konsantrasyonları tipik olarak thorite, thorianite, monazite, allanite ve zirkon gibi minerallerde bulunur. En kararlı izotopu olan Th-232, 14 milyar yıllık bir yarı ömre sahiptir.

Elektrikli ekipmanlarda tungsten tel kaplama ve magnezyum güçlendirmek için kullanılır. Dünya'nın iç yapısının ısınmasında rol oynar.