Tradescantia nedir

Bakımının ve çoğaltılmasının kolaylığıyla bilinen tradescantia, çok yıllık otsu yabani çiçek cinsidir.

Halk arasında telgraf çiçeği olarak da bilinen tradescantia, küçük, yeşil, mor, beyaz veya pembe renkli yapraklara sahip bir bitki türüdür.

Bakımı en kolay olan ev bitkilerinden biri olan tradescantia, ideal yetiştirme koşullarında, küçük beyaz, pembe veya mor çiçekler üretir. Çabuk büyüyen bu bitki, sarkan bir forma sahiptir.

YARI GÖLGEYİ SEVER

Anavatanı Güney Kanada'dan Batı Hint Adaları’na kadar uzanan tradescantia, yabani haliyle sulak çalılık yerlerde ve nemli ormanlarda da görülür.

Ilıman yerlerde kolaylıkla yetiştirilebilen bu bitki, ev koşullarında yarı gölge veya hafif güneşli yerleri tercih eder.

TOKSİK BİR YAPISI VARDIR

Yazları bolca su isteyen bu bitki, kışın ise orta derecede nemli tutulmalıdır. Dallarının kırılarak köklendirilmesiyle çoğalması kolaylıkla sağlanabilir.

Toksik özelliğe sahip tradescantia, yakıcı bir öz suya sahiptir. İnsan ve hayvanlarda cilt tahrişlerine veya kızarıklıklara neden olabilen bu bitkinin özellikle ev hayvanları tarafından yenmemesine özen gösterilmelidir.