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    Tragus nedir

    Kulak kanalının hemen önünde bulunan küçük kıkırdak çıkıntısına "Tragus" adı veriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 10:20
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    Tragus nedir

    Son zamanlarda inanılmaz bir popülerlik kazanan tragus, kulaktaki bir iç kıkırdak parçasına verilen isim.

    Kulağın tragusu, kulağın açıklığını örten, kulak zarı gibi kulağın iç organlarına giden tüpü koruyan ve kaplayan kalın et parçasıdır.

    Kulağın bu kısmının adı aslında Yunanca "tragos" kelimesinden geliyor . Yunanca'da, bu "keçi" anlamına gelir ve keçinin kıl tutamının görünümünü ifade eder.

    Tragusun vücuttaki görevi, arkadan gelen sesleri toplayarak kulağa iletmek ve bu seslerinde duyulmasını sağlamaktır.

    TRAGUS PİERCİNG

    Öte yandan piercing sevenlerinde de en sık tercih ettiği bölgelerden birisi. Kimisi estetik durduğu için deldiriyor, kimisi ise migrene iyi geldiği düşüncesiyle.

    Migren için kulak kıkırdağı piercinglerinin arkasındaki teori, akupunkturun arkasındaki teoriye benzetiliyor.

    Kulakta bu kısımda .ok fazla sinir olmadığından, bazıları delmenin çok acı verici olmadığını iddia ederken, bazıları daha keskin acı yaşadıklarını bildiriyor.

    Tragus nedir #1


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