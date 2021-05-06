Trigliserid nedir

Trigliseridler, kan bulunan bir tür yağdır. Vücut aldığı ve hemen kullanmaya gerek duymadığı kalorileri, trigliseride dönüştürerek yağ hücrelerinde depolamaktadır.

Depolanan trigliseridler, öğün araları, uzun süreli açlık durumu, spor aktiviteleri, hormon üretimi gibi durumlarda kullanılmaktadır.

Yani trigliseridler vücutta gerekli durumlarda kullanılmak üzere yağ hücrelerinde depolanmakta ve gerektiğinde enerjiye dönüştürülerek vücutta bulunan görevlerini yerine getirmektedir.

Gün içerisinde alınan enerjinin vücutta harcanan enerjiden daha yüksek olması veya karbonhidrat ve yağ içerikli besinleri tüketmesi gibi durumlarda kandaki trigliserid seviyeleri yükselmektedir.

İDEAL TRİGLİSERİD DEĞERİ

Kandaki trigliserid seviyesi, yemek yedikten sonra yükselmektedir. Bu nedenle doğru sonuçların elde edilebilmesi için kan örneği öncesinde 12 saat aç kalındıktan sonra test yaptırılması gerekmektedir.

Kişinin risk faktörlerine, kendisi ve ailesinin tıbbi öyküsüne bağlı olarak kan testiyle, kandaki toplam kolestrol, HDL(iyi)-LDL(kötü) kolestrol ve trigliserid seviyeleri ölçümlenmektedir.

Sağlıklı bir yetişkin için ideal trigliserid düzeyi 150 mg/dL’nin altıdır. 150 mg/dL ile 199 mg/dL arası değerler, sınır değerler olarak kabul edilirken, 200 mg/dL ve üstü değerler trigliserid yüksekliği olarak ifade edilmektedir.

TRİGLİSERİD YÜKSEKLİĞİ

Trigliserid yüksekliği, kandaki değerin 200 mg/dL ve üzerinde olması durumudur. Bu duruma da hipertrigliseridemi, diğer bir adıyla trigliserid yüksekliği denmektedir.

Sağlık açısından tehlikeli bir durum olan trigliserid yüksekliği, kalp hastalıkları için en büyük risk faktörlerinden biridir. Trigliserid yükselmesi sonucunda arter duvarlarında sertleşme meydana gelmekte ve bu da insan vücudunda damar sertliğine neden olmaktadır.

TRİGLİSERİD YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ

Yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları, böbrek hastalıkları, akut hepatit, diyabet (şeker hastalığı), tiroid hastalıkları (hipotiroidizm), karaciğer rahatsızlıkları, Cushing Sendromu, akromegali gibi hastalıklar.

Kalıtsal hipertrigliseridemi, kalıtsal disbetalipoproteinemi, lipoprotein lipaz eksikliği, tip 3 hiperlipoproteinemi, tip 5 hiperlipoproteinemi gibi genetik nedenler.

Gebelik dönemi, obezite sorunları, hareketsiz bir hayat benimseme, aşırı sigara tüketimi, alkol kullanımı, öğünlerde çok fazla yemek, gece geç saatlerde yemek yeme, sağlıksız beslenme, çok fazla işlenmiş gıda tüketmek ve kullanılan bazı ilaçların (meme kanseri, yüksek tansiyon, HIV gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar).

YÜKSEK TRİGLİSERİDİ DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

Yüksek trigliseridi düşürmenin en iyi yolu, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemektir. Haftanın minimum 3 günü, en az 30 dakika düzenli egzersiz yaparak trigliserid düzeyinin düşmesi hedeflenebilmektedir.

Beyaz un içeren yiyecekler trigliseridi artırıp kilo alımına neden olabilmektedir. İhtiyaç fazlası kaloriler trigliseride dönüştürülerek vücutta depo edildiğinden yüksek trigliseridi mevcut olan kişilerin, kalori tüketimini azaltmaya odaklanması gerekmektedir.

Zeytinyağı gibi sağlıklı yağların tüketilmesi önerilmektedir. Alkol içerdiği şeker yüzünden yüksek doz kalori almaya neden olacağından alkol tüketiminin sınırlandırılması ya da sonlandırılması gerekmektedir.

Sağlıklı hayat stilini benimsemenin yeterli gelmediği noktada doktorlar, yüksek trigliseridi düşürmek için bazı ilaç takviyeleri önerisinde bulunabilmektedir.

Trigliseridi düşüren besinler: Yulaf, arpa, mısır, pirinç, buğday, mercimek, kepekli makarna gibi tam tahıllı besin grupları; somon, ton balığı, sardalya, uskumru, ringa ve alabalığı gibi omega-3 yönünden oldukça zengin balık grubu; zeytinyağı, kanola yağı, fındık yağı ve avokado yağı gibi doymamış yağ grubu; badem, ceviz, fındık gibi kuruyemiş grubu; lif bakımından zengin fasulye, keçi boynuzu gibi besinler; lahana, semizotu, brokoli, marul benzeri yeşil yapraklı sebze grubu; adaçayı, ayçiçeği, kekik, nane gibi baharat ve çaylardır.

TRİGLİSERİD DÜŞÜKLÜĞÜ

Trigliserid düşüklüğü, kandaki değerin 50 mg/dl'den düşük olması durumudur. 35 mg/dl'den daha düşük trigliserid seviyesine de ''aşırı trigliserid düşüklüğü'' denmektedir.

Trigliserid düşüklüğü, ilaçların yan etkileri veya düşük yağlı gıdalarla beslenme nedeniyle olabilmektedir.