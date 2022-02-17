Trikomonas nedir

Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan trikomonas enfeksiyonu, vajinal akıntının iltihaplanması sonucu oluşmaktadır. Ayrıca jinekologlara en sık başvuru sebeplerinden biridir.

''Trikomoniyaz'' olarak da bilinen trikomonas enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Hastalık etkeni ise trikomonas isimli bir parazittir.

Trikomonas enfeksiyonu, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilmektedir. Kadınların 3'te birinin herhangi bir dönemde bu enfeksiyon ile karşılaştığını söylemek mümkündür.

Kadınlarda vajinal enfeksiyona, bazı erkeklerde ise üretranın enfeksiyonuna ve prostatite yol açan bu enfeksiyon, medikal yöntemlerle tedavi edilmektedir.

Trikomonas enfeksiyonu, cinsel birliktelik dışında nadiren tuvalet eşyaları ve jinekolojik incelemeler sırasında kullanılan aletlerden de bulaşabilir.

Ergenlikten önce ve menopozdan sonra nadir görülen bu enfeksiyon, yenidoğanda doğum esnasında anneden geçebilir ve hormonlar nedeniyle kendiliğinden iyileşir.

TRİKOMANAS BELİRTİLERİ

Cinsel salgılarda bulunan ''trikomonas vaginalis'' adlı parazit, sıklıkla cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. İnsan vücuduna girdiği andan itibaren 5-30 gün arasında değişen kuluçka süresine sahiptir.

Parazitin kuluçka süresini tamamlamasının ardından hastalık belirtileri baş gösterir. Bu hastalık, genellikle erkeklerde şikayete neden olmaz. Bazen penis ucunda kaşıntı, kızarıklık gibi irritasyon sonucu belirtiler görülebilir. Ayrıca prostat enfeksiyonu, üretrit gelişebilir.

Kadınlarda ise semptomlar daha belirgindir ve vajinal enfeksiyon kendini açıkça belli eder. Çünkü enfeksiyon, kadınlarda vajina çevresinde değişikliğe neden olur. Bu bölgeye kanlanmanın artışı ile kırmızı bir renk hakim olur ve ödem gelişebilir.

İdrar yaparken yanma, ağrı gibi şikayetler trikomonas enfeksiyonunda sık meydana gelir. Ayrıca kadınlarda kötü kokulu, köpüklü, yeşil akıntılı vajinite neden olur. Vajinal bölgede kaşıntı ve yanma hissi vardır.

TRİKOMANAS TEDAVİSİ

Trikomonas enfeksiyonu ollan hastalara uygulanan tek tedavi yöntemi medikal tedavidir. Kalıcı bir düzelme sağlayan medikal tedavide kullanılan ilaçlar antiparaziter ilaçlardır.

Hastalık bir kişide belirgin olarak bulunsa bile diğer eşin mutlaka tedavi olması ve tedavi süresince cinsel ilişkiden uzak durmaları veya kondom kullanmaları gerekmektedir. Bu, tedavinin etkili olması ve hastalığın tekrarlamaması için oldukça önemlidir.