Tritikale nedir

Tritikale, buğday ve çavdarın birleşmesiyle oluşan bir tahıl türüdür. Dünya üzerinde en çok Polonya'da yetiştirilmektedir.

Buğday ve çavdarın harmanlanmasıyle oluşan 'tritikale' bir tahıl bitkisidir.

En fazla Polonya'da bulunan bu bitki Almanya, Belarus, Fransa ve Rusya'da da yetiştirilmektedir.

TRİTİKALE NEDİR

Tritikale aynı zamanda, dünya nüfusunun gıda ihtiyacının giderilmesi için alternatif olarak geliştirilen, niteliksiz tarım alanlarında üretimi yapılabilecek bir yem bitkisidir.

Her türlü toprak koşulunda yetişmesine rağmen, özellikle kıraç koşullarda buğday ve arpaya göre daha verimlidir.

Anadolu’nun iç bölgelerde ve Trakya’da ekim ayında, Akdeniz-Ege sahil kuşağı ile Güneydoğu Anadolu’da kasım ve aralık aylarında ekilebilir.

TRİTİKALENİN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ

Tritikale, makarnalık baba ebeveynden gelen özellikler ile yetersiz yağış alan kurak tarım alanlarına iyi uyum gösterir.