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    Tritikale nedir

    Tritikale, buğday ve çavdarın birleşmesiyle oluşan bir tahıl türüdür. Dünya üzerinde en çok Polonya'da yetiştirilmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 17:52
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    Tritikale nedir

    Buğday ve çavdarın harmanlanmasıyle oluşan 'tritikale' bir tahıl bitkisidir.

    En fazla Polonya'da bulunan bu bitki Almanya, Belarus, Fransa ve Rusya'da da yetiştirilmektedir.

    TRİTİKALE NEDİR

    Tritikale aynı zamanda, dünya nüfusunun gıda ihtiyacının giderilmesi için alternatif olarak geliştirilen, niteliksiz tarım alanlarında üretimi yapılabilecek bir yem bitkisidir.

    Her türlü toprak koşulunda yetişmesine rağmen, özellikle kıraç koşullarda buğday ve arpaya göre daha verimlidir.

    Anadolu’nun iç bölgelerde ve Trakya’da ekim ayında, Akdeniz-Ege sahil kuşağı ile Güneydoğu Anadolu’da kasım ve aralık aylarında ekilebilir.

    TRİTİKALENİN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ

    Tritikale, makarnalık baba ebeveynden gelen özellikler ile yetersiz yağış alan kurak tarım alanlarına iyi uyum gösterir.

    • Bazı hastalıkların görüldüğü problemli tarım alanlarında buğday ve arpadan daha iyi sonuç vermektedir.
    • Bu gibi problemli alanlarda buğday ve arpa ancak 200-250 kg/da tane verimi verirken, tritikaleden 400 ile 500 kg/da arasında tane verimi alınmaktadır.
    • Hayvan yemi olarak  dane, kaba yem üretiminde büyük potansiyele sahiptir.
    • Otlatma amacıyla triticale ekilebilir.
    • Dane amber renkli, uzun orta büyüklükte ve unsu yapıdadır.
    • Hazmolur protein ve lisin miktarı buğday ve arpadan daha yüksektir.
    • Erken hasat olumuna gelir.
    • Dane dökmez.
    • Harman olma kabiliyeti iyidir.
    • Kışa ve kurak koşullara toleransı iyidir.
    • Yaprak hastalıklarına tarla koşullarında toleranslıdır.

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