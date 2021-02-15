Troponin nedir

Kalp kasının hasar gördüğü durumlarda ya da kalp hücresinin ölümünde kastan çıkarak kana karışan troponin, kalp kasına özgü bir proteindir.

Bir sağlık terimi olması sebebiyle anlamı oldukça merak edilen kelimelerden biri olan troponin, tansiyonla ilişkilendirilmesiyle bilinir.

Halbuki troponin, kalple ilgili sağlık sorunlarında kana karışması mümkün olan bir maddedir.

TROPONİN NEDİR?

Yalnızca kalbe özgü bir protein olan troponin, kalpte bir sorun meydana geldiği anda kalpten çıkarak vücuttaki kanda dolaşmaya başlar.

TROPONİN HANGİ İŞLEVİ GERÇEKLEŞTİRİR

Kalp kasında meydana gelen hasar durumlarında ya da kalpteki hücre öldüğünde kana karışan troponin, başta kalp krizinin tespit edilmesinde olmak üzere, birçok hastalıkta kullanılabilir.

TROPONİN TÜRLERİ

Troponin I ve troponin T olmak üzere iki farklı türe ayrılan troponin, kan tahlilleriyle ölçülebilir. Troponin T, troponin I'ya göre duyarlılık anlamında daha yüksek değerlere sahiptir.

TROPONİN DEĞERLERİ

Normal Değerleri (Referans Aralığı)

Troponin T (TnT) : <2 ng/mL

Troponin I (TnI): < 0.03 ng/mL

Not: Referans aralığı testin yapıldığı laboratuvara göre değişiklik gösterebilir.

TROPONİN YÜKSEKLİĞİ

Kalp kası hasarlandığı zaman kandaki seviyeleri yükselir.

Troponin, kalp hasarıyla birlikte yükselerek 10 gün veya iki hafta boyunca yüksek seyirde izler. Bir kişinin kalp krizi geçirmesinin ardından 10 gün boyunca troponin değerlerinin yüksek seyretmesi beklenir.

TROPONİN YÜKSELMESİNİN SONUÇLARI

- Kalp krizi

Damarların tıkanması sonucunda kalp kaslarının beslenememesiyle birlikte kasta meydana gelen hasar gelişerek, kasların ölmesine neden olur.

TROPONİN BELİRTİLERİ

- Göğüs ağrısı

- Ağrı kola, sırta, boyuna ve çeneye yayılabilir.

- Ağrıya eşlik eden nefes darlığı

- Kolda, boyunda veya çenede ağrı

- Sırt ağrısı

- Mide ağrısı

- Ağrıya eşlik eden terleme, bulantı ve kusma

- Bayılma