Troposfer nedir

Troposfer, Dünya atmosferinin en iç katmanıdır.

Troposfer, Dünya yüzeyine en yakın katmandır. Tropos, değişim anlamına gelir.

Bu katman, adını atmosferin bu bölümünde sürekli değişen ve gazları karıştıran havadan alır. Troposfer, Dünya'da bulunduğunuz yere bağlı olarak 8 ila 14 kilometre arasındaki bir kalınlıkta değişir.

Söz konusu katman, Kuzey ve Güney Kutbu'nda en incedir. Bu katman, soluduğumuz hava ve gökyüzündeki bulutları barındırır. Hava, bu en düşük katmanda en yoğun olanıdır. Aslında, troposfer tüm atmosferin kütlesinin dörtte üçünü içerir.

TROPOSFERİN BİLEŞENLERİ

Troposferdeki hava yüzde 78 azot ve yüzde 21 oksijendir. Yüzde 1 ise argon, su buharı ve karbondioksitten oluşmaktadır. Yüzünüzde rüzgarı hissettiğinizde, gökyüzünde bulutları gördüğünüzde ve bir kuşun uçuş sırasında kanatlarını çırpışını izlediğinizde, troposferi deneyimliyorsunuz demektir.