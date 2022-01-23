Tsunami nedir

Okyanus ve denizlerin dibinde depremin meydana getirdiği zemin kayması ile denizin üzerindeki dalgalanmanın artmasına tsunami adı veriliyor.

Tsunami, okyanus veya denizlerin tabanında oluşan deprem ile zemin kayması üzerinden denize giden enerjinin yarattığı dalgalanmaya denirken, aynı zamanda uzun periyotlu deniz dalgası olarak da ifade edilmektedir.

Tek kaynağının deprem olmadığı tsunami, farklı birçok durum ile beraber tektonik tepkimelerle meydana gelebilmektedir. Bunun beraberinde ise taban çökmesi ve zemin kayması ile beraber ciddi bir enerji çıkışı yaşanır.

Bu enerji ise okyanus ve denizlerde dalgaların hareket ederek metrelerce yükseğe çıkmasına neden olur.

NEDEN OLUŞUR

Tsunami hem doğal hem yapay olarak meydana gelebilmektedir. Bu nedenleri ise şu şekilde:

Gök taşının düşmesi

Deniz ve okyanus tabanında yaşanan depremler

Volkanik patlamalar

Deniz altında oluşan nükleer patlamalar

Bu nedenlerin sebep olduğu zemin kayması aynı zamanda taban çökmesi ve teknolojik oluşumlar ile beraber önemli oranda enerji açığa çıkar.

Bu nedenle ise deniz dalgalanmasının beraberinde getirdiği hızlı hareket eden dalgalar açığa çıkar.

Tsunami, uzun vadede ve etkili bir şekilde yaşandığında ciddi can ve mal kayıpları yaşanmaktadır.

NERELERDE GÖRÜLÜR

Tsunami çoğunlukla Pasifik Okyanusu ve yakın çevresinde görülmektedir. Özellikle tsunaminin oluşmasına sebep olan depremlerin yüzde 80'i 'Pasifik deprem kuşağı' üzerinde görülmektedir. Bu afet, çoğunlukla kıyı ve adalarda yaşanmaktadır.