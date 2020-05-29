Tukan nedir

Renkli gagaları ile dikkat çeken tropikal kuş türüdür.

Kırmızı gagalı tukanlar, Latin Amerika'ya özgün olan bir kuş türüdür.

Büyük ve parlak renkli gagaları ile oldukça dikkat çekerler. Gagaları da bal peteği şeklinde bir yapı içerdiği için oldukça hafiftir.

Gaga sayesinde yetişemeyeceği meyvelere ulaşır ve küçük hayvanları kopararak yiyebilirler. Çilek, tohum, yumurta, böcek ve küçük sürüngenlerle de beslenirler.

Uyurken ise sıcak tutmak için gagalarını kürklerinin altına koyarlar.

SAVUNMA İÇİN SESLERİNE GÜVENİRLER

Tukanlar, orman kuşlarının en gürültülü olanlarındandır. Çıkardıkları ses genellikle kurbağa ve cırcır böceğinin sesine benzetilir.

Kendilerini savunmak, düşmanlarını korkutmak ve diğer birliklerini tehlikeye karşı uyandırmak için yüksek seslerine güvenirler.

ÜREME DÖNEMLERİ

Üreme dönemleri baharda gerçekleşir.

Sonra, bir dişi ağacın boşluğunda, 1 ila 5 parlak beyaz yumurta bırakır; Hem erkek hem de dişi yumurta türüne bağlı olarak 15 ila 18 gün yumurtalara bakar.