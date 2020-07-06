Tungsten nedir

Atom numarası 74 olan Tungsten'in sembolü W'dir.

Tungsten, doğada bulunan en zor unsurlardan biri olarak bilinir. Süper yoğunluktadır ve erimesi neredeyse imkansızdır.

Saf tungsten gümüş-beyaz bir metaldir ve ince bir toz haline getirildiğinde yanıcı olabilir ve kendiliğinden tutuşabilir.

Tungsten, çok güçlü ve dayanıklı olduğu için birçok farklı şekilde kullanılır. Korozyona karşı çok dayanıklıdır ve herhangi bir elementin en yüksek erime noktasına ve en yüksek gerilme mukavemetine sahiptir.

Çoğu Tungsten kaynakları; Çin, Güney Kore, Bolivya, Büyük Britanya, Rusya ve Portekiz'de bulunur.