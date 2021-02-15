Türk astronot başvuruları ne zaman, nasıl seçilecek? Astronot olma şartları ve detayları..

Türk astronot başvuruları ne zaman, nasıl seçilecek? Astronot olma şartları ve detayları..

Milli Uzay Programı'nın açıklanmasının ardından gözler astronot ile ilgili detaylara çevrildi. Uzaya gidecek olan 3 Türk vatandaşı için aranan şartlar ve kriterler nedir? araştırma konusu oldu.

Milli Uzay Ajansı tarafından açıklanan hedefler doğrultusunda uzaya gidecek olan Türk astronot nasıl ve ne zaman seçilecek merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milli Uzay Programı”ndaki hedefler kapsamında 3 Türk vatandaşının uzaya gideceğini açıklamasının ardından, bilimsel çalışmalar yapacak “uzay yolcusu”nun hangi kriterleri taşıyacağı da araştırılıyor.

Peki Türk astronot nasıl seçilecek? Türk astronotta aranacak şartlar...

TÜRK ASTRONOT NASIL, NE ZAMAN SEÇİLECEK?

Bilim misyonuyla uzaya gitmesi hedeflenen Türk vatandaşının, diğer ülkelerde de olduğu gibi birtakım eğitimlerden geçmesi gerekecek.

Eğitimin verileceği kurum tarafından istenen yetkinlik ve becerilere sahip kişiler belirlenecek. Bu kişiler arasından 3 aday seçilerek, yaklaşık 2 yıl sürecek bir eğitim programına alınacak.

Aday astronotların geçtiği eğitim sürecinin ardından, eğitici kurum tarafından "en başarılı" olarak değerlendirilen aday, uzayda bilimsel çalışmalar yapmak üzere seçilecek.

Daha sonra uluslararası iş birliği programları dahilinde takvim belirlenecek. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına bu takvimin yetiştirilmesi hedefleniyor.

ASTRONOT OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Öte yandan ulusal uzay ajansları genellikle astronot adaylarında, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda ileri düzeyde bilgi sahibi olmasının yanı sıra belirli fiziksel özellikleri de karşılama şartını arıyor.

Astronot adaylarının havacılık ve uzay alanlarında deneyim sahibi olması tercih sebebi olurken, adaylar sivil veya askeri personel arasından seçilebiliyor.

Astronot adaylarının uzak ve yakın görme keskinliğinin her iki gözde de 20/20 seviyesinde olması veya cerrahi işlemlerle bu seviyeye getirilmesi bekleniyor.

Adaylarda, tansiyon problemlerinin olmaması şartı da aranıyor. Uzayda bilimsel çalışma yapacakların, alkol ve sigara kullanmaması, herhangi bir hastalık veya psikolojik rahatsızlığının bulunmaması gerekiyor.