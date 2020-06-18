Turmalin nedir

Yarı değerli bir taş olan turmalin, birkaç değişik renkten oluşan ortak yapılardan oluşan taşlara verilen isimdir.

Granit oluşumlarında sık rastlanan bir mineral olan turmalin, siyah, kahverengi, kırmızı, pembe, mavi, yeşil veya sarı renkli kristallere sahip bir taştır.

En çok Brezilya, Madagaskar ve Sri Lanka’da bulunan bu yarı değerli taş, Türkiye’den de çıkarılır.

TAKI YAPIMINDA KULLANILIR

Taşıdığı soft renk pigmentleri nedeniyle takı yapında oldukça tercih edilen turmalin, estetik bir görünüşe sahiptir.

ANTİK ÇAĞLARDA ŞANSIN SEMBOLÜDÜR

Eski Mısır’dan bu yana renkleri sebebiyle önem verilen bu taş, antik zamanlarda iyi şansın sembolü olmuştur. Renkli olması sebebiyle içinde gökkuşağı taşıdığına inanılan turmalin, 1880’li yıllara geldiğimizde ise elektrik taşı olarak anılmaya başlanmıştır.

Bunun nedeni ise taşın ısıtıldığı zaman zaman değişik yükte elektrik yükleri salmasıdır.Turmalin, gözle görülmeyen kızıl ötesi ışık yaymaktadır.

Bu taş pozitif ve negatif kutuplara sahiptir; bu nedenle olandışı bir taş olarak nitelendirilir.